Ezio Greggio, appello a Conte: “Che errore chiudere cinema e teatri, ci ripensi” (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel corso del programma televisivo targato Rai, Ezio Greggio esprime un appello al premier, chiedendogli di rivedere la sua scelta in merito alla chiusura di alcune attività ricreative Ezio Greggio (Fonte foto: Facebook)Come sempre, la domenica pomeriggio c’è il consueto appuntamento da Mara Venier, nel salotto di Domenica In. Quest’oggi un ospite speciale, l’ex conduttore di Striscia che ha deciso di trattare una tematica alquanto delicata. L’Italia infatti sta attraversando una fase difficile per i motivi che tutti conosciamo. Nell’era del Covid non aumentano solo i contagi, ma anche diversi disagi economici e sanitari. In merito a quanto sta accadendo lo showman indice un appello al presidente del Consiglio. Secondo lui sarebbe un grosso ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel corso del programma televisivo targato Rai,esprime unal premier, chiedendogli di rivedere la sua scelta in merito alla chiusura di alcune attività ricreative(Fonte foto: Facebook)Come sempre, la domenica pomeriggio c’è il consueto appuntamento da Mara Venier, nel salotto di Domenica In. Quest’oggi un ospite speciale, l’ex conduttore di Striscia che ha deciso di trattare una tematica alquanto delicata. L’Italia infatti sta attraversando una fase difficile per i motivi che tutti conosciamo. Nell’era del Covid non aumentano solo i contagi, ma anche diversi disagi economici e sanitari. In merito a quanto sta accadendo lo showman indice unal presidente del Consiglio. Secondo lui sarebbe un grosso ...

tooreCpt : RT @michiamoneve: Su Rai 1 Ezio Greggio commenta il DPCM di Conte best Paese del mondo e ancora vi lamentate - michiamoneve : Su Rai 1 Ezio Greggio commenta il DPCM di Conte best Paese del mondo e ancora vi lamentate - LuisaTolardo : Che fastidio questa dietrologia semplicistica e sempliciotta di Ezio Greggio, mentre Mara riesce ad avere sempre un… - Bordnassela : Accendo per distrarmi #DomenicaIn e c'è un dibattito orrendo tra zia Mara, Ezio Greggio e una che non so chi sia ch… - souslesfeuilles : Qualcuno intelligentemente chiese: 'ok chiara ferragni dice ai giovani di mettere la mascherina, ma chi lo dice ai… -