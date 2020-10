Covid, due “zone rosse” in Campania: l’annuncio di De Luca (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dichiara due comuni casertani “zone rosse”: si tratta di Marcianise e Orta di Atella L’aumento esponenziale di nuovi positivi ha spinto il Presidente De Luca a prendere provvedimenti più seri, già da diversi giorni. Il Presidente della Campania, oltre ad aver chiuso le scuole, è stato tra … L'articolo Covid, due “zone rosse” in Campania: l’annuncio di De Luca proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente della RegioneVincenzo Dedichiara due comuni casertani “zone rosse”: si tratta di Marcianise e Orta di Atella L’aumento esponenziale di nuovi positivi ha spinto il Presidente Dea prendere provvedimenti più seri, già da diversi giorni. Il Presidente della, oltre ad aver chiuso le scuole, è stato tra … L'articolo, due “zone rosse” in: l’annuncio di Deproviene da YesLife.it.

OndeFunky : Sono preoccupata, triste e senza certezze, tranne due: non vorrei essere #Conte e non posseggo la sicurezza graniti… - Adnkronos : #Quirinale, oltre allo #chef positivi al #Covid due addetti alle cucine - repubblica : Mission Impossible si ferma a Venezia, dodici positivi al Covid. Focolaio raddoppiato in due giorni [di Vera Manten… - 4dudessavedme : RT @anikeatable: Dato che molti fanno disinformazione su sintomatici, asintomatici ecc e non spendono 2 secondi per andarsi a leggere sul s… - Giada89MC : RT @OndeFunky: Sono preoccupata, triste e senza certezze, tranne due: non vorrei essere #Conte e non posseggo la sicurezza granitica di chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Positivi a Covid due collaboratori Pence - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, a Vimercate prenotazione tamponi online per le scuole

Cambio di rotta della Ats: da martedì esami al drive-in dell’ospedale solo su appuntamento per studenti e insegnanti ...

Covid, Locatelli: «Non siamo ai numeri di marzo, evitiamo il panico»

«L'epidemia non è più governabile? Non è così, non siamo vicini alla perdita di controllo. C'è stata una marcata accelerazione di casi.

Cambio di rotta della Ats: da martedì esami al drive-in dell’ospedale solo su appuntamento per studenti e insegnanti ...«L'epidemia non è più governabile? Non è così, non siamo vicini alla perdita di controllo. C'è stata una marcata accelerazione di casi.