Coronavirus | Policlinico | altri due pazienti in terapia intensiva in fiera Milano

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Sono una donna di circa 45 anni proveniente dal bresciano e un uomo di circa 60 anni arrivato dal Milanese i due nuovi pazienti ricoverati oggi alla terapia intensiva del Padiglione del Policlinico in fiera a Milano. In questo momento, quindi, i pazienti assistiti in fiera dallo staff del Policlinico sono 10 in contemporanea. Ulteriori posti letto, già pronti, potranno essere resi disponibili in base alle necessità indicate dal Coordinamento regionale e all'andamento del numero di contagi.

Il coronavirus covid-19 continua a diffondersi in Calabria: superata la soglia dei 2000 casi attivi

Continua senza segnali di attenuazione la diffusione del coronavirus in Calabria dove sta per entrare ... delle vittime anche se l’ultimo decesso è stato registrato ieri al policlinico universitario ...

