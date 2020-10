Coronavirus: “ha vinto chi voleva creare terrore, ospedali invasi inutilmente” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il professor Zangrillo da una parte elogia l’operato del governo nell’emergenza Coronavirus, dall’altra condanna il terrorismo della paura. il professor alberto zangrilloHa vinto la strategia del terrore, ammesso fosse una strategia. Ma in realtà sta vincendo la confusione, l’inadeguatezza nonostante la pandemia duri da mesi e abbia già fatto migliaia di vittime. Sembra che il virus sia più furbo di tutti, e che quando i medici e gli espertoni del governo sono pronti a combatterlo, lui muti e faccia un altro scherzo a tutti. Alberto Zangrillo disse che il Coronavirus era clinicamente morto, salvo poi ripensarci alla luce dei nuovi positivi. Resta però convinto che la situazione attuale non debba spaventare oltre ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020) Il professor Zangrillo da una parte elogia l’operato del governo nell’emergenza, dall’altra condanna il terrorismo della paura. il professor alberto zangrilloHala strategia del, ammesso fosse una strategia. Ma in realtà sta vincendo la confusione, l’inadeguatezza nonostante la pandemia duri da mesi e abbia già fatto migliaia di vittime. Sembra che il virus sia più furbo di tutti, e che quando i medici e gli espertoni del governo sono pronti a combatterlo, lui muti e faccia un altro scherzo a tutti. Alberto Zangrillo disse che ilera clinicamente morto, salvo poi ripensarci alla luce dei nuovi positivi. Resta però conche la situazione attuale non debba spaventare oltre ...

