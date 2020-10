"Chiedi alla psicologa del GF Vip". Gregoraci e Pretelli, il video "clandestino": in diretta, i suoi segreti privati inconfessabili (Di domenica 25 ottobre 2020) "Ci sono cose che non ti posso dire". Elisabetta Gregoraci manda in tilt Pierpaolo Pretelli e la loro conversazione "intercettata" dai telespettatori durante la diretta giornaliera del Grande Fratello Vip apre nuovi interrogativi sul passato della conduttrice calabrese, ex moglie di Flavio Briatore. In ballo ci sarebbe una situazione "molto delicata", tale da imporre "un veto" sulla propria vita privata. "Ma che cavolo dici? Stai scherzando?", è la reazione incredula di Pretelli. A quel punto la Gregoraci avrebbe "autorizzato" l'ex velino di Striscia la notizia a farsi "raccontare tutto dalla psicologa del Grande Fratello Vip". Un mistero che forse Alfonso Signorini proverà a svelare lunedì sera, quando la Gregoraci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) "Ci sono cose che non ti posso dire". Elisabettamanda in tilt Pierpaoloe la loro conversazione "intercettata" dai telespettatori durante lagiornaliera del Grande Fratello Vip apre nuovi interrogativi sul passato della conduttrice calabrese, ex moglie di Flavio Briatore. In ballo ci sarebbe una situazione "molto delicata", tale da imporre "un veto" sulla propria vita privata. "Ma che cavolo dici? Stai scherzando?", è la reazione incredula di. A quel punto laavrebbe "autorizzato" l'ex velino di Striscia la notizia a farsi "raccontare tutto ddel Grande Fratello Vip". Un mistero che forse Alfonso Signorini proverà a svelare lunedì sera, quando la...

LoZio_1955 : @danmatt65 Non solo la tua, se chiedi in giro alla gente il fascismo oggi non è un problema. Se ne accorgeranno presto. - marcelloharan : RT @call_the_kernel: Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Si lamentano tutti. Siamo una generazione che non ha mai dovuto fare sacrifi… - call_the_kernel : Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda. Si lamentano tutti. Siamo una generazione che non ha mai dovuto fare sacr… - stillers1971 : @PoPaolino @vale__ci @santinilore79 @pandadaria @emrato @itti_stef La risposta non è adeguata ne pertinente alla do… - gingerale_1990 : @BobM86 @Nugetsu @leozatti @ShooterHatesYou Esatto, sono 12 ore che chiedi dati alla persona sbagliata ?? Non dispon… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedi alla Medjugorje. Chiedi alla Vergine Maria una grazia oggi, 25 Ottobre 2020 Papaboys 3.0 Covid e scuola, nuovo Dpcm: battaglia sulla chiusura delle superiori: Dad al 75 per cento. Le Regioni dicono no

Nottata di trattativa sul Dpcm. Previste lezioni a casa per quasi due milioni di studenti. Bonaccini: alle superiori tutti a casa. I presidi: errore, si decida scuola per scuola. Salvo il concorso str ...

Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da domani al 24 novembre: bar, ristoranti e gelaterie chiuse alle 18, ma aperti la domenica

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ...

Nottata di trattativa sul Dpcm. Previste lezioni a casa per quasi due milioni di studenti. Bonaccini: alle superiori tutti a casa. I presidi: errore, si decida scuola per scuola. Salvo il concorso str ...Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ...