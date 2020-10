Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni del 25 ottobre 2020: Conte incombe, torna De Luca (e si recupera Guccini) (Di domenica 25 ottobre 2020) Ce la farà Francesco Guccini ad andare in onda questa sera, domenica 25 ottobre 2020, a Che Tempo Che Fa? Già la scorsa settimana il cantautore di Pavana era annunciato tra gli ospiti per parlare soprattutto del suo ultimo libro, ma la conferenza stampa del Premier Conte sulle norme Contenute nel nuovo DPCM ha scompaginato la scaletta e spinto a una rimodulazione degli ospiti. Una settimana dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio per annunciare le ulteriori restrizioni, a 7 giorni da un Decreto che è stato più che altro una (debole) dichiarazione di intenti, è stata annunciata per le 13.30 e questo dovrebbe garantire un regolare svolgimento della puntata. Se una certezza c’è, è che ... Leggi su tvblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Ce la farà Francescoad andare in onda questa sera, domenica 25, a CheChe Fa? Già la scorsa settimana il cantautore di Pavana era annunciato tra gliper parlare soprattutto del suo ultimo libro, ma la conferenza stampa del Premiersulle normenute nel nuovo DPCM ha scompaginato la scaletta e spinto a una rimodulazione degli. Una settimana dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio per annunciare le ulteriori restrizioni, a 7 giorni da un Decreto che è stato più che altro una (debole) dichiarazione di intenti, è stata annunciata per le 13.30 e questo dovrebbe garantire un regolare svolgimento della puntata. Se una certezza c’è, è che ...

