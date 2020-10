Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, il vero motivo per cui hanno litigato: “Lei vuole delle scuse” (Di domenica 25 ottobre 2020) Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono grandi amici da anni, insieme hanno condiviso molte cose, ma la scorsa estate qualcosa si è rotto. I due ragazzi hanno litigato e l’influencer milanese si è sfogato nella casa del GF Vip: “Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia ... Leggi su biccy (Di domenica 25 ottobre 2020)sono grandi amici da anni, insiemecondiviso molte cose, ma la scorsa estate qualcosa si è rotto. I due ragazzie l’influencer milanese si è sfogato nella casa del GF Vip: “Auri è unacose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia ...

