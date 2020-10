Anticiclone sì, ma non è soltanto sole: occhio alle nebbie e al freddo (Di domenica 25 ottobre 2020) Ormai se ne sta parlando giornalmente: novembre e l’Alta Pressione. Più passano i giorni e più i centri di calcolo internazionali puntano decisi verso una prima decade di novembre all’insegna della stabilità atmosferica. Dei motivi ne abbiamo parlato in altre sedi, col presente articolo vogliamo in qualche modo ripercorrere un elemento introdotto nel pezzo della domenica mattina: le nebbie. Sì, perché l’Autunno è la stagione più propizia a nebbie, banchi di nubi basse, foschie. Ed è quel che ci aspettiamo in presenza dell’Alta Pressione, soprattutto con strutture persistenti e consistenti. Ed ecco le prime nebbie di stagione Quindi occhio, perché se è vero che le proiezioni termiche parlano di aumenti di ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Ormai se ne sta parlando giornalmente: novembre e l’Alta Pressione. Più passano i giorni e più i centri di calcolo internazionali puntano decisi verso una prima decade di novembre all’insegna della stabilità atmosferica. Dei motivi ne abbiamo parlato in altre sedi, col presente articolo vogliamo in qualche modo ripercorrere un elemento introdotto nel pezzo della domenica mattina: le. Sì, perché l’Autunno è la stagione più propizia a, banchi di nubi basse, foschie. Ed è quel che ci aspettiamo in presenza dell’Alta Pressione, soprattutto con strutture persistenti e consistenti. Ed ecco le primedi stagione Quindi, perché se è vero che le proiezioni termiche parlano di aumenti di ...

