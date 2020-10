Terremoto, scosse e sciami preoccupano il Sud: “è una bomba a orologeria”, ma nessun Dpcm prevede misure antisismiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Numerose scosse di Terremoto e due sciami sismici preoccupano il Sud Italia, nell’indifferenza generale: mentre la terra trema nella zona a più alto rischio d’Europa, le autorità locali e nazionali sono prese dall’emergenza Coronavirus e fanno a gara tra ordinanze e Dpcm con cui, in modo palesemente isterico, schizofrenico e anti-scientifico, dispongono chiusure orarie di svariate attività, inseguendo una strategia che si è già dimostrata assolutamente vana per fronteggiare la pandemia. E così, mentre i contagi continuano a salire e l’Italia si è fatta trovare un’altra volta impreparata, nonostante abbia avuto tutta la consapevolezza del rischio della seconda ondata e soprattutto un’enorme quantità di tempo ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Numerosedie duesismiciil Sud Italia, nell’indifferenza generale: mentre la terra trema nella zona a più alto rischio d’Europa, le autorità locali e nazionali sono prese dall’emergenza Coronavirus e fanno a gara tra ordinanze econ cui, in modo palesemente isterico, schizofrenico e anti-scientifico, dispongono chiusure orarie di svariate attività, inseguendo una strategia che si è già dimostrata assolutamente vana per fronteggiare la pandemia. E così, mentre i contagi continuano a salire e l’Italia si è fatta trovare un’altra volta impreparata, nonostante abbia avuto tutta la consapevolezza del rischio della seconda ondata e soprattutto un’enorme quantità di tempo ...

