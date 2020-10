Roma Iperconnessi | campagna sulle dipendenze da smartphone e social media

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 ottobre 2020) Al via ladi comunicazionedel progetto “”, con l’obiettivo di diffondere informazioni corrette e utili a beneficio dei giovani, delle famiglie e del corpo docenti, in merito alle nuove condotte e agli stili di vita emergenti nei giovanissimi in rapporto all’uso delloe dei. Il progetto, promosso dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale e dal Dipartimento Politichei – Direzione Benessere e Salute, è realizzato dalla FondazioneSolidale, in partenariato con l’Ordine degli Psicologi del Lazio e con la collaborazione di Idego Psicologia digitale. Originariamente erano previste negli ultimi mesi dello scorso anno ...