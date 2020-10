Quasi tre chili di eroina nel portaoggetti segreto

(Di sabato 24 ottobre 2020) LIVORNO - In un vano ricavato nell'abitacolo dell'auto aveva nascostotredi. Così, un uomo alla guida di una Mercedes , fermato dai carabinieri sull' Aurelia, è finito in manette. ...

Ultime Notizie dalla rete : Quasi tre

AGI - Agenzia Italia

La società gialloblu ha chiesto e ottenuto il rinvio, in via precauzionale, alla luce degli ultimi fatti: ai tre calciatori ancora positivi al covid-19 si sono aggiunti altri giocatori in quarantena a ...Comune di Empoli Il Comune di Empoli partecipa a un bando regionale per piantumare ex novo quasi 900 alberi, ecco dove L’assessore all’ambiente Massimo Marconcini: «Procediam ...