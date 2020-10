Muore in auto davanti all’ospedale tra le urla disperate della moglie e della sorella: ‘Fateci entrare!’ (Di sabato 24 ottobre 2020) Non esiste solo il Covid. Pur nella gravità del virus, le altre malattie continuano a esistere e le persone dovrebbero poter avere l’assistenza e le cure necessarie. Cosa che non sembra essere accaduta ieri mattina ad Avezzano, dove un uomo di 72 anni, Enzo Di Felice, è morto dopo essere stato rifiutato da una prima struttura ospedaliera e aver aspettato troppo davanti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’anziano è morto alle 11:50 mentre la moglie e la sorella urlavano di fare entrare il proprio congiunto, che non riusciva più a respirare. Enzo Di Felice era stato portato inizialmente in una clinica privata, sempre ad Avezzano, ma li gli era stato negato il ricovero, dicendo che doveva recarsi al pronto soccorso dell’ospedale pubblico. Le due donne sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020) Non esiste solo il Covid. Pur nella gravità del virus, le altre malattie continuano a esistere e le persone dovrebbero poter avere l’assistenza e le cure necessarie. Cosa che non sembra essere accaduta ieri mattina ad Avezzano, dove un uomo di 72 anni, Enzo Di Felice, è morto dopo essere stato rifiutato da una prima struttura ospedaliera e aver aspettato troppoal pronto soccorso dell’ospedale cittadino. L’anziano è morto alle 11:50 mentre lae lavano di fare entrare il proprio congiunto, che non riusciva più a respirare. Enzo Di Felice era stato portato inizialmente in una clinica privata, sempre ad Avezzano, ma li gli era stato negato il ricovero, dicendo che doveva recarsi al pronto soccorso dell’ospedale pubblico. Le due donne sono ...

