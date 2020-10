LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: Bottas detta il passo in FP3 davanti a Hamilton, prove di qualifica per la Ferrari (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16 Non brillante il primo time-attack di Sebastian Vettel, 7° a in 1’18″859 a 1.928 dalla testa. 12.15 CHE GIRO Hamilton!! 1’16″931 al secondo tentativo e 957 millesimi rifilati al compagno Bottas. Bene Charles Leclerc, 3° a 1.097 dalla vetta al primo time-attack. 12.14 Un giro di riscaldamento da parte di entrambi i piloti Ferrari per mandare in temperatura le gomme soft. 12.13 Si accende la FP3: Ferrari impegnata con Vettel e Leclerc su gomma soft nella prima simulazione di qualifica odierna. 12.11 Bottas mette a referto il primo giro cronometrato con un fantastico 1’17″888 e si mette a dettare il passo con 28 millesimi di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16 Non brillante il primo time-attack di Sebastian Vettel, 7° a in 1’18″859 a 1.928 dalla testa. 12.15 CHE GIRO!! 1’16″931 al secondo tentativo e 957 millesimi rifilati al compagno. Bene Charles Leclerc, 3° a 1.097 dalla vetta al primo time-attack. 12.14 Un giro di riscaldamento da parte di entrambi i pilotiper mandare in temperatura le gomme soft. 12.13 Si accende la FP3:impegnata con Vettel e Leclerc su gomma soft nella prima simulazione diodierna. 12.11mette a referto il primo giro cronometrato con un fantastico 1’17″888 e si mette are ilcon 28 millesimi di ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - FormulaPassion : Segui con noi in diretta le #PL3 di #Portimao #F1 #PortugueseGP ???? - motorboxcom : Siamo in diretta per raccontarvi la terza e ultima sessione di prove libere del #PortogueseGP. #F1 #PL3 #FP3… - Salvuss : Siamo in diretta per raccontarvi la terza e ultima sessione di prove libere del #PortogueseGP. #F1 #PL3 #FP3… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #PortugueseGP???? Gp Portogallo 2020: Live FP3 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Portogallo Formula 1, GP di Portogallo le qualifiche in diretta live a Portimao (Algarve). Ora le FP3

Leggi su Sky Sport l'articolo Formula 1, GP di Portogallo le qualifiche in diretta live a Portimao (Algarve). Ora le FP3 ...

Formula 1 Gp Portogallo 2020 live, prove libere 3 e qualifiche in diretta

Primo, storico appuntamento sul circuito di Portimao. Nelle prove libere del venerdì Bottas ha preceduto Hamilton. Ferrari in crescita ...

Leggi su Sky Sport l'articolo Formula 1, GP di Portogallo le qualifiche in diretta live a Portimao (Algarve). Ora le FP3 ...Primo, storico appuntamento sul circuito di Portimao. Nelle prove libere del venerdì Bottas ha preceduto Hamilton. Ferrari in crescita ...