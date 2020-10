Le Regioni dicono no al piano del governo (Di sabato 24 ottobre 2020) Basta l’orario di convocazione per capire l’accelerazione che Giuseppe Conte ha voluto imprimere al nuovo dpcm, una gran fretta con i dati dei contagi e delle terapie intensive che incalzano, dopo lunghe giornate di indecisione. I capi delegazione al governo e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sono stati convocati per le 6.30 del mattino per quella che sarà una riunione fiume. Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza e Teresa Bellanova soppesano, valutano e discutono su ogni singola misura per quasi otto ore prima che, poco dopo le 14, il vertice venga sciolto.Ore passate a discutere di dettagli tecnici, a limare particolari, a discutere su virgole e cavilli. A un certo punto spunta del sushi, che ormai ha sostituito la pizza dei tempi di Renzi come genere di conforto durante i vertici fiume. A poco serve nello ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Basta l’orario di convocazione per capire l’accelerazione che Giuseppe Conte ha voluto imprimere al nuovo dpcm, una gran fretta con i dati dei contagi e delle terapie intensive che incalzano, dopo lunghe giornate di indecisione. I capi delegazione ale il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sono stati convocati per le 6.30 del mattino per quella che sarà una riunione fiume. Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza e Teresa Bellanova soppesano, valutano e discutono su ogni singola misura per quasi otto ore prima che, poco dopo le 14, il vertice venga sciolto.Ore passate a discutere di dettagli tecnici, a limare particolari, a discutere su virgole e cavilli. A un certo punto spunta del sushi, che ormai ha sostituito la pizza dei tempi di Renzi come genere di conforto durante i vertici fiume. A poco serve nello ...

Rimane insoluto il problema della mobilità fra Regioni, Boccia si incarica di portarlo in discussione con i governatori. La riunione viene sciolta, alle 15 le misure sono sottoposte al Cts che le ...

Nuovo Dpcm, tensione per stop spostamenti tra regioni

Di fronte alla seconda ondata di contagi il governo sta valutando la possibilità di limitare gli spostamenti tra le Regioni. Un'ipotesi che avrebbe provocato non poche tensioni. Perplessità dal M5S, m ...

Rimane insoluto il problema della mobilità fra Regioni, Boccia si incarica di portarlo in discussione con i governatori. La riunione viene sciolta, alle 15 le misure sono sottoposte al Cts che le ...Di fronte alla seconda ondata di contagi il governo sta valutando la possibilità di limitare gli spostamenti tra le Regioni. Un'ipotesi che avrebbe provocato non poche tensioni. Perplessità dal M5S, m ...