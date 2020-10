GP Teruel FP3 MotoGP | Morbidelli primo all’ultimo istante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 ottobre 2020) Francostrappa la corona delle FP3 del GP didellaall’ultimo. Il pilota romano del team Petronas segna il miglior tempo del weekend quasi alla bandiera a scacchi, prendendosi la testa anche nella classifica combinata. Non sono guadagna l’accesso in Q2, ma si presenta come un pretendente alla pole di oggi pomeriggio. Ma sarà battaglia: la top ten è racchiusa in tre decimi! Il “Morbido” precede di 9 centesimi Takaaki Nakagami, il quale conferma di essere in gran forma sul Motorland Aragon. Fabio Quartararo è terzo, ma non è tutto rose e fiori. Durante la sessione, “El Diablo” lamenta una moto troppo nervosa e reattiva, lasciando intendere di non essere ancora a posto per la gara. Da rivedere nella FP4. Buona prestazione ...