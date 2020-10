Fiorentina-Udinese domenica | ore 18 | Sky | per Iachini esame o calvario? Sarri aspetta Formazioni

Leggi su firenzepost

(Di sabato 24 ottobre 2020) FIRENZE – Un? O un? Sarà decisiva in ogni caso, per la, la partita contro l’. Soprattutto perVincere non basta. Bisognerà valutare la risposta della squadra a quello che è stato, al di là delle parole ufficiali, quello lanciato dal presidente Commisso. Intanto diciamo – e si tratta di una …