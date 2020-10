Federica Pellegrini choc: «Con un nuovo lockdown io smetterò di nuotare» (Di sabato 24 ottobre 2020) «Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più», così Federica Pellegrini esprime tutta la sua amarezza in una intervista concessa al “Fatto Quotidiano”. La regina del nuoto teme un nuovo lockdown che impedirebbe il regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo, a cui lei sognava di partecipare. leggi anche l’articolo —> Federica Pellegrini positiva al Coronavirus, l’annuncio in lacrime: lo è anche Valentino Rossi Federica Pellegrini ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020) «Se non ci sono le Olimpiadi cosa farò? Se c’è un altroio smetterò di. So quello che dico. Le Olimpiadi con unverranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più», cosìesprime tutta la sua amarezza in una intervista concessa al “Fatto Quotidiano”. La regina del nuoto teme unche impedirebbe il regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo, a cui lei sognava di partecipare. leggi anche l’articolo —>positiva al Coronavirus, l’annuncio in lacrime: lo è anche Valentino Rossi...

