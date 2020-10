Enrico Montesano la sua ‘Mandrakata’ delle mascherina

Leggi su aciclico

(Di sabato 24 ottobre 2020) Dev’essere entrato così tanto nel personaggio, anzi nei personaggi, quelli che lo hanno reso famoso facendo della parodia e della comicità le sue caratteristiche principali tanto da non riuscire più a uscirne, perché l’ultima interpretazione, fuori dal set, nella vita reale, sembra la replica di uno dei suoi ruoli tragicomici. E con una spalla d’eccezione, Matteo Salvini. Negli anni, l’attore ha attraversato a grandi falcate la passerella di tutto l’arco politico italiano, a partire dal Partito Socialista, al Pds di Achille Occhetto con cui si candidò alle Comunali e alle Europee, poi a fianco della destra di Fini, successivamente simpatizzando per i 5 Stelle, per finire a fare fa (ma solo per ora) ròcchiolino a Salvini. Proprio con quest’ultimo è sceso ...