DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: va via una fuga di ventuno uomini (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 11.55 Il gruppo si è completamente rialzato ed è già a 6′ di ritardo. 11.51 Al comando troviamo: 3 BOUCHARD Geoffrey +2:41:23 7 VENDRAME Andrea +2:37:33 38 TRATNIK Jan +2:58:55 43 FIORELLI Filippo +4:53:05 66 MAŁECKI Kamil +3:15:49 71 VIVIANI Elia +4:42:26 82 BALLERINI Davide +3:18:35 84 HONORÉ Mikkel Frølich +1:28:46 88 SERRY Pieter +1:27:38 96 KANGERT Tanel +1:46:23 101 DÉMARE Arnaud +4:49:56 104 GUGLIELMI Simon +5:00:11 114 CIMOLAI Davide +4:50:30 126 HOLMES Matthew +3:58:00 144 RUBIO Einer Augusto +2:47:48 148 VILLELLA Davide +2:01:52 153 GHEBREIGZABHIER Amanuel +2:36:36 156 SOBRERO Matteo +3:21:36 192 BERNARD Julien ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADIDELLA VUELTA 11.55 Il gruppo si è completamente rialzato ed è già a 6′ di ritardo. 11.51 Al comando troviamo: 3 BOUCHARD Geoffrey +2:41:23 7 VENDRAME Andrea +2:37:33 38 TRATNIK Jan +2:58:55 43 FIORELLI Filippo +4:53:05 66 MAŁECKI Kamil +3:15:49 71 VIVIANI Elia +4:42:26 82 BALLERINI Davide +3:18:35 84 HONORÉ Mikkel Frølich +1:28:46 88 SERRY Pieter +1:27:38 96 KANGERT Tanel +1:46:23 101 DÉMARE Arnaud +4:49:56 104 GUGLIELMI Simon +5:00:11 114 CIMOLAI Davide +4:50:30 126 HOLMES Matthew +3:58:00 144 RUBIO Einer Augusto +2:47:48 148 VILLELLA Davide +2:01:52 153 GHEBREIGZABHIER Amanuel +2:36:36 156 SOBRERO Matteo +3:21:36 192 BERNARD Julien ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE, Ventesima Tappa - zazoomblog : Giro d’Italia 2020: tappa 24 ottobre in streaming e diretta tv - #d’Italia #2020: #tappa #ottobre - SteveFerrando : RT @RSIsport: ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, streaming): ??????? 13h15 Moto: qualifiche GP del Teruel -