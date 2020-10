Covid, nel Barese indice Rt schizza a 2. Il sindaco di Toritto: "Abbiamo paura" (Di sabato 24 ottobre 2020) Il sindaco Pasquale Regina: "La nostra è una gravissima situazione sanitaria: i positivi su 8 mila abitanti, sono aumentati a 140 Leggi su repubblica (Di sabato 24 ottobre 2020) IlPasquale Regina: "La nostra è una gravissima situazione sanitaria: i positivi su 8 mila abitanti, sono aumentati a 140

RobertoBurioni : Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclo… - Giorgiolaporta : Ieri mentre 15 mila italiani e 17 mila spagnoli entravano nel panico scoprendo di essere positivi al #Covid_19, il… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il #Piemonte ha deciso per il coprifuoco, scatterà da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Nel… - GBonConti : RT @silvanss3r: @LucaCastellini CI STANNO ARRIVANDO PIANO , PIANO , mattarella scade bisogna rivotarlo , firma tutto , napolitano 2 la vend… - news_modena : Covid, sei morti e 89 positivi nel modenese In Emilia Romagna 888 casi e 10 deceduti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Coronavirus nel mondo, nuovo balzo in Usa: quasi 80 mila positivi in un giorno la Repubblica Benevento, il Covid uccide ancora: boom di contagi da vero incubo

Escalation di decessi per Covid-19 al Rummo e di contagi nel Sannio. A perdere la vita è un 82enne di Benevento ricoverato nel reparto di Pneumolgia subintensiva. È la ...

Taranto e provincia, è quasi lockdown. Nel capoluogo parchi e giardini chiusi alle 18

Il dilagare del contagio da Covid-19 preoccupa anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che nella serata di ieri ha emanato un'ordinanza - la n. 72/2020 -, la cui struttura ...

Escalation di decessi per Covid-19 al Rummo e di contagi nel Sannio. A perdere la vita è un 82enne di Benevento ricoverato nel reparto di Pneumolgia subintensiva. È la ...Il dilagare del contagio da Covid-19 preoccupa anche il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che nella serata di ieri ha emanato un'ordinanza - la n. 72/2020 -, la cui struttura ...