Coprifuoco, notte di guerriglia a Napoli, funzionari PS: "Prodromi di deriva violenta" (Di sabato 24 ottobre 2020) Napoli. Su quanto accaduto nella giornata di ieri sera a Napoli si è espresso anche il segretario dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia Anfp Enzo Letizia: "E' il momento della responsabilità in cui nessuno può esimersi dal dare il proprio contributo", ha dichiarato. Il segretario poi continua e fa l'appello di accogliere quanto detto dal presidente … L'articolo Coprifuoco, notte di guerriglia a Napoli, funzionari PS: "Prodromi di deriva violenta" Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

