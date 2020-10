Calcio: Pirlo, CR7 non gioca domani anche se negativo (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 24 OTT - "Ronaldo anche in caso di tampone negativo non è disponibile per domani: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione": così il tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 24 OTT - "Ronaldoin caso di tamponenon è disponibile per: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione": così il tecnico ...

