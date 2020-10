Cagliari-Crotone, i convocati di Stroppa: ancora out Dragus (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara contro il Cagliari, in programma alla “Sardegna Arena” alle ore 12.30 e valida per la quinta giornata di Serie A. Di seguito l’elenco dei 22 calciatori convocati: Portieri. Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Molina, Pedro Pereira, Rispoli, Reca. Centrocampisti: Cigarini, Benali, Crociata, Marrone, Petriccione, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Giovanni, tecnico del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della gara contro il, in programma alla “Sardegna Arena” alle ore 12.30 e valida per la quinta giornata di Serie A. Di seguito l’elenco dei 22 calciatori: Portieri. Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Molina, Pedro Pereira, Rispoli, Reca. Centrocampisti: Cigarini, Benali, Crociata, Marrone, Petriccione, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias, Riviere.

