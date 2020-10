Tragedia sulla strada | l’auto si ribalta | muore una mamma | grave il figlio

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tragico incidente nella notte a Caluso, lungo la statale 26 della Valle d’Aosta. Vittima unadi 31 anni. Incidente mortale nella notte a Caluso, lungo la statale 26 della Valle d’Aosta. Vittima una donna di 31 anni. Era a bordo di una Fiat Stilo condotta dal marito di 26 che, per cause in fase … L'articolo: l’auto siunailproviene da www.meteoweek.com.