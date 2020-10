Serie A, domani c’è Genoa-Inter: le probabili formazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le probabili formazioni di Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A 2020/2021 Nuovo turno per la Serie A che nel fine settimana si appresta a vivere la quinta giornata. Tra le partita in programma c’è anche la sfida del ‘Marassi’ tra Genoa e Inter: ecco le probabili formazioni. Qui Genoa: Maran punta su Pandev Emergenza Coronavirus quasi finita in casa Genoa con Maran che recupera uomini. In porta ecco Perin con Bani, Zapata e Masiello a formare il trio difensivo nell’iniziale 3-5-2. A centrocampo Radovanovic agirà in cabina di regia con Badelj e Rovella che agiranno al suo fianco. Sull’out destro c’è ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ledi, match della quinta giornata dellaA 2020/2021 Nuovo turno per laA che nel fine settimana si appresta a vivere la quinta giornata. Tra le partita in programma c’è anche la sfida del ‘Marassi’ tra: ecco le. Qui: Maran punta su Pandev Emergenza Coronavirus quasi finita in casacon Maran che recupera uomini. In porta ecco Perin con Bani, Zapata e Masiello a formare il trio difensivo nell’iniziale 3-5-2. A centrocampo Radovanovic agirà in cabina di regia con Badelj e Rovella che agiranno al suo fianco. Sull’out destro c’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Serie A: domani il primo anticipo della 5^ giornata-Programma e classifica GoalSicilia.it Tour de force Inter, cinque partite ravvicinate: il punto, tra Covid e infortuni

È un vero e proprio tour de force quello che attende l'Inter da domani, quando è in programma la sfida del ... restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A. Metti mi piace ...

Calcio, l'Arezzo verso Matelica con l'imperativo di invertire la rotta. Rabbia sui social e striscioni dei tifosi

La squadra è tornata subito al lavoro in vista della prossima sfida, stamani nuovo allenamento al centro sportivo di Indicatore e domani mattina, prima della partenza per Macerata, rifinitura a porte ...

