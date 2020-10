Serie A 2020/2021, quinta giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Un turno con il big match tra Milan e Roma a chiuderlo lunedì sera, ma prima tante partite interessanti: si tratta di Juventus-Verona, Lazio-Bologna, Benevento-Napoli e Genoa-Inter. Tutte sfide delicate per le altre big del campionato che se la vedranno con squadre della parte destra della classifica. Di seguito la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv. Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45 Sassuolo-Torino su Sky Sport Serie A Telecronaca: Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini Sabato 24 ottobre 2020 ore 15 Atalanta-Sampdoria su Sky Sport ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ile isu Sky edelladi. Un turno con il big match tra Milan e Roma a chiuderlo lunedì sera, ma prima tante partite interessanti: si tratta di Juventus-Verona, Lazio-Bologna, Benevento-Napoli e Genoa-Inter. Tutte sfide delicate per le altre big del campionato che se la vedranno con squadre della parte destra della classifica. Di seguito lazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv. Venerdì 23 ottobreore 20.45 Sassuolo-Torino su Sky SportA Telecronaca: Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini Sabato 24 ottobreore 15 Atalanta-Sampdoria su Sky Sport ...

