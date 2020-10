Sassuolo Torino 0-0 LIVE | grandi parate di Consigli su Verdi e Meitè

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 18′ Occasione Meitè – Tentativo ravvicinato da parte del centrocampista granata, altra ottima risposta di. 9′ Occasione– Il numero 24 approfitta di un errore di Maxime Lopez,ssima uscita dicon la gamba alta che salva il. 5′ Colpo di testa Ferrari – Calcio d’angolo per i ...