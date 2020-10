Salvini, 'Lavoro da tutelare con unico ammortizzatore sociale' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Voglio dire grazie alle decine di migliaia di consulenti del Lavoro che hanno avuto sulle spalle un fardello incredibile dovuto soprattutto alla complicazione. Per affrontare la seconda ondata, a cui arriviamo ahimè impreparati perché qualcuno non ha fatto quello che avrebbe dovuto, dobbiamo semplificare e partire dagli errori commessi. Serve un'unica procedura per la cassa integrazione. Lo stesso Ecobonus per come è stato scritto e strutturato si sta rivelando complicato e farraginoso. Il Lavoro si tutela con la semplificazione quindi un unico strumento di ammortizzazione sociale". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Festival del Lavoro 2020. "C'è il problema dello smart working che in alcuni comparti ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Voglio dire grazie alle decine di migliaia di consulenti delche hanno avuto sulle spalle un fardello incredibile dovuto soprattutto alla complicazione. Per affrontare la seconda ondata, a cui arriviamo ahimè impreparati perché qualcuno non ha fatto quello che avrebbe dovuto, dobbiamo semplificare e partire dagli errori commessi. Serve un'unica procedura per la cassa integrazione. Lo stesso Ecobonus per come è stato scritto e strutturato si sta rivelando complicato e farraginoso. Ilsi tutela con la semplificazione quindi unstrumento di ammortizzazione". Lo afferma il leader della Lega Matteoal Festival del2020. "C'è il problema dello smart working che in alcuni comparti ...

Il lavoro si tutela con la semplificazione quindi un unico strumento di ammortizzazione sociale". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al Festival del Lavoro 2020.

Quasi 400 morti in una settimana e Salvini ancora parla: "Non si può tenere un Paese prigioniero"

Sono provocazioni che sputano in faccia al lavoro dei medici italiani, dimenticati e additati come terroristi durante l'estate ...

Sono provocazioni che sputano in faccia al lavoro dei medici italiani, dimenticati e additati come terroristi durante l'estate ...