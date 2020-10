MotoGP | Maverick Vinales | “Ho lavorato per migliorare a livello di grip | un aspetto che fa la differenza per la Suzuki”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020)chiude con il sorriso sulle labbra il venerdì del Gran Premio di Teruel 2020 della. Il padrone di casa, infatti, non solo ha fatto segnare il secondo miglior tempo della giornata ad Aragon (1:47.957 contro l’1:47.782 di Takaaki Nakagami) ma ha ancheparecchio per limare alcuni difetti della sua Yamaha in ottica gara. Lo stessolo spiega ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamomolto con la doppia gomma media, abbiamo voluto ricreare le condizioni nelle quali, come succede in gara, soffriamo adi. Non è la soluzione ideale, come sappiamo, ma era importante per il lavoro del venerdì. Volevamo capire alcune cose quando arriviamo alla domenica e ...