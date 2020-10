Mondo di mezzo, confermata in Appello la condanna per l’ex sindaco di Roma Alemanno. 6 anni per corruzione e finanziamento illecito (Di venerdì 23 ottobre 2020) confermata in Appello la condanna a 6 anni di reclusione per l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nell’ambito del processo nato da uno stralcio dell’inchiesta Mondo di mezzo. Il procuratore generale, Pietro Catalani, aveva chiesto 3 anni e sei mesi e il riconoscimento del solo reato di corruzione. Secondo l’accusa l’ex sindaco della Capitale avrebbe “piegato la sua funzione” agli interessi dell’ex ras della cooperative Romano, Salvatore Buzzi, e dell’ex Nar Massimo Carminati, in cambio di quasi 300 mila euro. Denaro che sarebbe stato dato in un arco temporale che va dal 2012 al 2014, da qui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020)inlaa 6di reclusione per l’exdi, Gi, nell’ambito del processo nato da uno stralcio dell’inchiestadi. Il procuratore generale, Pietro Catalani, aveva chiesto 3e sei mesi e il riconoscimento del solo reato di. Secondo l’accusa l’exdella Capitale avrebbe “piegato la sua funzione” agli interessi dell’ex ras della cooperativeno, Salvatore Buzzi, e dell’ex Nar Massimo Carminati, in cambio di quasi 300 mila euro. Denaro che sarebbe stato dato in un arco temporale che va dal 2012 al 2014, da qui ...

carlaruocco1 : Mondo di Mezzo, per #Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione. Avrebbe ricevuto, attraverso la sua Fo… - repubblica : Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione - Agenzia_Ansa : #MondoDiMezzo, confermata in appello la condanna a sei anni per #Alemanno L'accusa è di corruzione e finanziamento… - LuigiAssecasa : RT @laura_maffi: Alessandro Di Battista «La Raggi è il peggior sindaco degli ultimi 12 anni». Gianni Alemanno, 30 settembre 2019. «La… - luisa_chiari : RT @LaNotiziaTweet: Mondo di mezzo, confermata in Appello la condanna per l’ex sindaco di #Roma #Alemanno. 6 anni per corruzione e finanzia… -