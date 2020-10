Moncler e Rick Owens lanciano la collezione in pullman per Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre Remo Ruffini si pone obiettivi ancora più alti per migliore le sue performance anche in campo di sostenibilità ambientale, la collezione Moncler + Rick Owens è arrivata ieri nelle boutique, in particolare nel flagshipstore di Milano, in via Monte Napoleone. Per l'occasione Michèle Lamy, socia creativa e compagna di vita dello stilista statunitense, ha voluto riproporre l'originale set del lancio dello scorso febbraio: il pullman customizzato, ultraprotetto, dotato di rivestimenti realizzati con l'iconico piumino Moncler per un lungo giro nella città meneghina. Intanto «il mondo sta affrontando sfide ambientali sociali sempre più urgenti unite ad un'emergenza sanitaria», ci ricorda Remo Ruffini, uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre Remo Ruffini si pone obiettivi ancora più alti per migliore le sue performance anche in campo di sostenibilità ambientale, laè arrivata ieri nelle boutique, in particolare nel flagshipstore di, in via Monte Napoleone. Per l'occasione Michèle Lamy, socia creativa e compagna di vita dello stilista statunitense, ha voluto riproporre l'originale set del lancio dello scorso febbraio: ilcustomizzato, ultraprotetto, dotato di rivestimenti realizzati con l'iconico piuminoper un lungo giro nella città meneghina. Intanto «il mondo sta affrontando sfide ambientali sociali sempre più urgenti unite ad un'emergenza sanitaria», ci ricorda Remo Ruffini, uno dei ...

TamburiTIP : RT @sole24ore: Moncler e Rick Owens: un lancio insolito per una collaborazione speciale - sole24ore : Moncler e Rick Owens: un lancio insolito per una collaborazione speciale - FilippoGiov : Moncler e Rick Owens: un lancio insolito per una collaborazione speciale @sole24ore - RivistaStudio : Michèle Lamy, socia creativa dello stilista e sua compagna nella vita, è tornata a Milano per presentare, con una s… - vogue_italia : @Moncler rivela il suo lato più dark con Rick Owens. -