Mihajlovic | “Con la Lazio serve coraggio Fiducia a Hickey | marcherà Immobile”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato la sfida di domani contro la Lazio: "In alcuni momenti della partita soffriamo troppo, sta a noi tirar fuori qualcosa in più. Contro la Lazio serve coraggio e concentrazione. Quest'anno abbiamo preso solo gol per errori individuali o disattenzioni. Hickey? Ho Fiducia in lui, è normale che possa commettere qualche errore. Dai giovani li accetto, ma so che migliorerà. Domani marcherà Immobile, lui non va a saltare ma gioca di furbizia. Mentre i nostri centrali marcheranno i saltatori. Barrow? Non è quello visto una stagione fa, lo sa anche lui che mi aspetto molto di più".

corrierebologna : #calcio #bologna sfida con la #lazio #mihajlovic 'Io non cambio' @MrMihajlovic @BolognaFC1909en @OfficialSSLazio… - DiOlimpico : RT @laziolibera: Bologna, Mihajlovic: 'Inzaghi? Con me perdeva tutte le scommesse' - Mediagol : #Lazio-#Bologna, Mihajlovic: 'Barrow non al meglio, domani servirà coraggio. Hickey? E' uno con le palle' - laziolibera : Bologna, Mihajlovic: 'Inzaghi? Con me perdeva tutte le scommesse' - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Inzaghi? Con me perdeva tutte le scommesse': Il tecnico rossoblù rivela che l'allenatore dell… -

