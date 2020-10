iPhone 12 e 12 Pro | 10 motivi per convincerti a cambiare telefono

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I nuovi12 e 12 Pro debuttano oggi in Italia. Dopo mesi di attesa e il ritardo dovuto al coronavirus, i nuovi smartphone Apple arrivano nei negozi nelle due versioni con schermo OLED da 6,1 pollici: chi dovesse aver adocchiato l'12 Mini o il 12 Pro Max dovrà aspettare un altro mese (il 13 novembre per l'esattezza) prima di poterci mettere sopra le mani. Dei nuovisappiamo tutto – qui tutte le caratteristiche tecniche e i prezzi dei quattro modelli – ma basta passarci qualche giorno insieme per capire che sono una generazione tutta nuova, con un bel ritorno al passato con il look piatto e squadrato che non si vedeva dai tempi di5. Al resto pensano i dettagli: più potenza, più qualità d'immagine e qualche accortezza in più nel modello Pro che ...