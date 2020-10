"Io e Zaia non ci parliamo più?". Crisanti si sbottona: in diretta tv la confessione sulla litigata con il Doge (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ospite di PiazzaPulita anche lui, Andrea Crisanti. Il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova non ha dubbi: "Siamo destinati a vedere un aumento giornaliero dei casi per i prossimi 15 giorni fino a quando non vedremo effetto di queste misure". Per Crisanti il problema è il mancato intervento del governo: "Con un piano avremmo evitato il lockdown, se non facciamo qualcosa questi contagi non diminuiranno". Infine, il conduttore di La7 Corrado Formigli, lancia una frecciatina all'esperto: "Con Zaia non parla più?". "Non abbiamo litigato. Diciamo che siamo siamo andati su strade e interpretazioni diverse sulle misure da prendere". Tutto qui. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ospite di PiazzaPulita anche lui, Andrea. Il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova non ha dubbi: "Siamo destinati a vedere un aumento giornaliero dei casi per i prossimi 15 giorni fino a quando non vedremo effetto di queste misure". Peril problema è il mancato intervento del governo: "Con un piano avremmo evitato il lockdown, se non facciamo qualcosa questi contagi non diminuiranno". Infine, il conduttore di La7 Corrado Formigli, lancia una frecciatina all'esperto: "Connon parla;?". "Non abbiamo litigato. Diciamo che siamo siamo andati su strade e interpretazioni diverse sulle misure da prendere". Tutto qui.

