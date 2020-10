In Campania oltre duemila contagi in un giorno. De Luca: “Dobbiamo chiudere per un mese tutta Italia. Non voglio trovarmi i camion militari che portano via centinaia di bare” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “La situazione che abbiamo oggi in Campania è questa: abbiamo 2.280 positivi su 15.800 tamponi, il 14,5% dei contagi rispetto al 12,8% di ieri. Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere”. E’ quanto ha detto, nella sua consueta diretta Facebook, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a proposito dell’evoluzione della seconda ondata dell’epidemia. “Comunicherò al governo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia – ha detto ancora il governatore campano -, ma per quello che riguarda la Campania procederemo sulla direzione della chiusura di tutto per l’Italia deciderà il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) “La situazione che abbiamo oggi inè questa: abbiamo 2.280 positivi su 15.800 tamponi, il 14,5% deirispetto al 12,8% di ieri. Dobbiamoper un, 40 giorni e poi si vedrà, ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere”. E’ quanto ha detto, nella sua consueta diretta Facebook, il presidente della, Vincenzo De, a proposito dell’evoluzione della seconda ondata dell’epidemia. “Comunicherò al governo la mia richiesta di lockdown su– ha detto ancora il governatore campano -, ma per quello che riguarda laprocederemo sulla direzione della chiusura di tutto per l’deciderà il ...

