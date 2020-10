Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco aspetta un bambino? “Mi sento incinta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Adua Del Vesco è incinta? Se fosse vero, sarebbe l’ennesimo colpo di scena del Grande Fratello Vip 5, che sin dalle prime settimane di gioco ha regalato ai telespettatori di Canale 5 momenti di vera tensione e rivelazioni straordinarie. L’attrice siciliana, che ora preferisce farsi chiamare col proprio nome di battesimo, ovvero Rosalinda Cannavò, avrebbe infatti un ritardo, notizia confidata all’amica del cuore Dayane Mello. Stando a quanto registrato dalle telecamere del gioco, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria avrebbero consigliato ad Adua Del Vesco di effettuare un test di gravidanza per fare chiarezza sul suo stato attuale, potenzialmente interessante. Poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)Delè incinta? Se fosse vero, sarebbe l’ennesimo colpo di scena delVip 5, che sin dalle prime settimane di gioco ha regalato ai telespettatori di Canale 5 momenti di vera tensione e rivelazioni straordinarie. L’attrice siciliana, che ora preferisce farsi chiamare col proprio nome di battesimo, ovvero Rosalinda Cannavò, avrebbe infatti un ritardo, notizia confidata all’amica del cuore Dayane Mello. Stando a quanto registrato dalle telecamere del gioco, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria avrebbero consigliato adDeldi effettuare un test di gravidanza per fare chiarezza sul suo stato attuale, potenzialmente interessante. Poco prima di entrare nella casa delVip ...

