GF Vip | Patrizia De Blanck fa infuriare il web tra orologi e bottiglie | ecco cosa è successo VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo giorni di serenità,Deè ritornata alla “ribalta” per due episodi accaduti al Grande Fratello Vip a distanza di poche ore. La contessa, a quanto pare, nasconderebbe uno in valigia per sapere sempre che ora è. Poi, dopo ilmessaggio di Matilde Brandi, ha compiuto un gesto verso Tommaso Zorzi che... L'articolo GF Vip,Defail web tra) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.