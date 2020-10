F1, GP Portogallo, Libere 2: Bottas ok. Sorriso Ferrari: Leclerc 4°, Vettel 6° (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sul circuito di Portimao, tracciato di 4,684 chilometri caratterizzato dai continui saliscendi, nelle Prove Libere 2 del GP del Portogallo è Valtteri Bottas su Mercedes a siglare il miglior tempo in 1'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sul circuito di Portimao, tracciato di 4,684 chilometri caratterizzato dai continui saliscendi, nelle Prove2 del GP delè Valtterisu Mercedes a siglare il miglior tempo in 1'...

SkySportF1 : Dalle 12 il via alle libere del #PortugueseGP: tutti gli aggiornamenti da Portimao #SkyMotori #F1 #Formula1 - f1grandprixit : #F1 #PortugueseGP | Ferrari, analisi prove libere in Portogallo: c’è fiducia in vista di qualifiche e gara - sportli26181512 : F1, GP Portogallo: l'incidente nelle Libere 2 a Portimao tra Verstappen e Stroll. VIDEO: Un contatto tra due monopo… - fainformazione : Formula 1, è Bottas il più veloce nelle libere del venerdì del GP del Portogallo Poche le indicazioni certe per la… - fainfosport : Formula 1, è Bottas il più veloce nelle libere del venerdì del GP del Portogallo Poche le indicazioni certe per la… -