Dove va la magistratura: c’è chi vuole superare le vecchie correnti, ma nell’Anm si lavora all’inciucio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le recenti elezioni del comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, che come noto costituiscono il termometro della situazione politica interna alla magistratura, costituiscono lo spunto per alcune riflessioni. La prima da cui partire è rappresentata dalla bassa affluenza: circa 3.000 magistrati hanno scelto di non votare. Nei fatti la (non) corrente più numerosa all’interno della magistratura, indice della disaffezione e dello scarso gradimento che oggi riscuote l’associazionismo giudiziario unito alla più generale crisi dei corpi intermedi. La seconda riflessione riguarda l’oramai inevitabile avvento del bipolarismo. Complice la debacle della corrente di Unità per la Costituzione (Unicost, l’ex corrente di Luca Palamara, che ha visto ridotti del 50% i propri consensi ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le recenti elezioni del comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, che come noto costituiscono il termometro della situazione politica interna alla, costituiscono lo spunto per alcune riflessioni. La prima da cui partire è rappresentata dalla bassa affluenza: circa 3.000 magistrati hanno scelto di non votare. Nei fatti la (non) corrente più numerosa all’interno della, indice della disaffezione e dello scarso gradimento che oggi riscuote l’associazionismo giudiziario unito alla più generale crisi dei corpi intermedi. La seconda riflessione riguarda l’oramai inevitabile avvento del bipolarismo. Complice la debacle della corrente di Unità per la Costituzione (Unicost, l’ex corrente di Luca Palamara, che ha visto ridotti del 50% i propri consensi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove magistratura Concorso per magistrato, è bufera sui i compiti anomali dei magistrati promossi Il Riformista La defenestrazione di Davigo

Come era prevedibile, Piercamillo Davigo è stato defenestrato dal Consiglio Superiore della Magistratura di cui faceva ...

Covid Napoli, troppi positivi in Procura. Varato il protocollo sicurezza, ingressi scaglionati e turni

Sotto osservazione in particolare la Dda, che occupa i piani più alti dell’edificio, dove i casi sono stati ... di positività tra il personale di magistratura, amministrativo e di polizia ...

