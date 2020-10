Covid, Attilio Fontana: "In Lombardia 5mila nuovi casi" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no” lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana aggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti ricoverati.“Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta - ha affermato Fontana - a Milano ci sono circa mille nuovi casi”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no” lo ha detto il presidente dellaaggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti ricoverati.“Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta - ha affermato- a Milano ci sono circa mille”.

