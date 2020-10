Coronavirus: coprifuoco notturno anche in Lussemburgo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Lussemburgo ha deciso di stabilire un coprifuoco notturno tra le 23 e le 6 del mattino e di limitare i raduni a un massimo di quattro persone a seguito dell’aumento dei contagi da Coronavirus. Lo ha annunciato il premier Xavier Bettel su Twitter. “La situazione è peggiorata negli ultimi giorni e dobbiamo evitare che diventi più drammatica”, ha spiegato il primo ministro ricordando di indossare le mascherine. Il coprifuoco, scrivono i media locali, dovrebbe durare un mese.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilha deciso di stabilire untra le 23 e le 6 del mattino e di limitare i raduni a un massimo di quattro persone a seguito dell’aumento dei contagi da. Lo ha annunciato il premier Xavier Bettel su Twitter. “La situazione è peggiorata negli ultimi giorni e dobbiamo evitare che diventi più drammatica”, ha spiegato il primo ministro ricordando di indossare le mascherine. Il, scrivono i media locali, dovrebbe durare un mese.L'articolo MeteoWeb.

