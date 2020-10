Coprifuoco a Napoli, monta la protesta (Di sabato 24 ottobre 2020) (AGI) monta la protesta a Napoli contro il 'Coprifuoco'. Centinaia di persone hanno prima occupato una parte di lungomare, poi hanno sfilato in corteo lungo corso Umberto, quini si sono dirette verso il palazzo dove ha sede la Giunta regionale. Molti manifestanti, anche incappucciati, hanno prima lanciato oggetti contro le forze dell'ordine in assetto antisommossa davanti alla sede della Regione, poi si sono radunati per iniziare a cercare di sfondare i cordone di agenti. Prima sassi, poi oggetti raccolti in strada come bottiglie contro polizia e carabinieri che hanno risposto con lacrimogeni. Lanciati anche pedardi e fuochi pirotecnici esplosi ad altezza uomo. Aggredita in diretta un troupe di Sky e poi accerchiata una della Rai, mentre alcuni militari sono stati colpiti e uno è stato ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) (AGI)lacontro il ''. Centinaia di persone hanno prima occupato una parte di lungomare, poi hanno sfilato in corteo lungo corso Umberto, quini si sono dirette verso il palazzo dove ha sede la Giunta regionale. Molti manifestanti, anche incappucciati, hanno prima lanciato oggetti contro le forze dell'ordine in assetto antisommossa davanti alla sede della Regione, poi si sono radunati per iniziare a cercare di sfondare i cordone di agenti. Prima sassi, poi oggetti raccolti in strada come bottiglie contro polizia e carabinieri che hanno risposto con lacrimogeni. Lanciati anche pedardi e fuochi pirotecnici esplosi ad altezza uomo. Aggredita in diretta un troupe di Sky e poi accerchiata una della Rai, mentre alcuni militari sono stati colpiti e uno è stato ...

