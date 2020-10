Conte: no lockdown generalizzato, scuole e attività produttive aperte (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario'. Lo afferma Giuseppe Conte. 'Siamo ancora dentro la pandemia: forti dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Dobbiamo scongiurare un secondo, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario'. Lo afferma Giuseppe. 'Siamo ancora dentro la pandemia: forti dell'...

NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - Capezzone : Su @atlanticomag intervista-conversazione imperdibile di @martinoloiacono con il professor @Curini. Riflessioni a t… - fanpage : Fonti vicine al governo riferiscono che il Premier Conte si sarebbe dato circa dieci giorni di tempo per decidere u… - Stefano63509560 : RT @francescatotolo: 'Dobbiamo evitare un #lockdown generalizzato perché provocherebbe rivolte armate“ ha affermato Ranieri Guerra, rappres… - enrick81 : @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @CIAfra73 @Federic01996 @tw_fyvry @SfideTv @micene_return… -