Cento migranti trasferiti da Vicofaro, per loro isolamento a Montecatini

Per convincerli a lasciare la comunità, dopo i 15 casi positivi, è intervenuto don Biancalani che aveva chiesto i tamponi

E adesso, nella parrocchia guidata da don Massimo Biancalani, il sacerdote divenuto simbolo dell’accoglienza in Italia, restano soltanto una ventina di migranti. Che – fa sapere la prefettura ...

Coronavirus, un infetto tra i migranti rimpatriati in Tunisia: cento poliziotti in quarantena

I migranti sono stati fatti imbarcare senza attendere l’esito del test e una volta scoperto la positività alla prova del tampone da infezione da Covid-19 di uno di loro era già troppo tardi. A ...

E adesso, nella parrocchia guidata da don Massimo Biancalani, il sacerdote divenuto simbolo dell'accoglienza in Italia, restano soltanto una ventina di migranti. Che – fa sapere la prefettura ...