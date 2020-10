Busto Arsizio-Firenze | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La Unet E-Workospita Il Bisonte: eccoe come vedere intv eil match valevole per la settima giornata di andellaA1. Le Farfalle tornano sul campo di casa dopo aver incassato una dolorosa sconfitta da Scandicci per riscattarsi subito nella sfida contro unareduce dalla sofferta vittoria contro Trento. L’appuntamento è per domenica 25 ottobre alle ore 17:00. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.