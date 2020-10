Bordoni | perplesso su gara per servizio ausilio a uffici Comune

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – “Roma, tante urgenze ma priorita’ non era taglio sprechi? Al, secondo quanto riportano diverse fonti stampa, mancherebbe personale idoneo a smistare la cancelleria, distribuire moduli e applicare etichette a fini inventariali tanto da dover richiedere unaper ilintegrato diaglicapitolini”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide, in una nota. “Sulla questione ho rivolto una interrogazione alla sindaca per capire quali motivazioni hanno portato ad affidare ad una ditta esterna ilin esame.” Prosegue: “Se manca personale idoneo alla cancelleria non si capisce allora il perche’ dell’assenza di questi profili ...