Atalanta Sampdoria Sky o Dazn? Dove vedere la sfida in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 23 ottobre 2020)Sky o? L’è già pronta a tornare in campo dopo l’esordio vittorioso nella fase a gironi della UEFA Champions League. I bergamaschi cercano di riprendersi dopo il 4-1 di Napoli, e ci proveranno contro la. L’infortunio ad Antonio Candreva non cambierà i piani di Claudio Ranieri per quanto riguarda l’attacco … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.