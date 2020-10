Adele dimagrita ancora | quanti kg ha perso? Eccola bellissima e diversa FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 23 ottobre 2020)è tornata in pista e ha mostrato la sua incredibile perdita di peso con un abito di velluto aderente. Lo ha fatto nel corso in un trailer di Saturday Night Live, che la vedrà come ospite questo fine settimana. Già dalle anticipazioni, però, i fan sono rimasti a bocca aperta alla vista del suo ulteriore dimagrimento. Curiosi di vedere la trasformazione della cantante?torna in tv: la perdita di peso è impressionanteha mostrato tramite i suoi profili social una incredibile perdita di peso, avvenuta in modo graduale nel corso dei mesi. Dopo un periodo di pausa dal lavoro, dovuto in parte anche alla situazione di emergenza a causa del covid-19, ha deciso di tornare in tv. E lo ha fatto in un modo a dir poco sensazionale, con un trailer che anticipa la prossima apparizione sul ...