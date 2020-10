Young Boys Roma | c’è un unico doppio ex nella storia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) A vestire la maglia diè stato un solo calciatore: Doumbia Questa sera laaffronterà loin terra svizzera, per l’esordio stagionale in Europa League. Il club giallorosso, attraverso i propri canali ufficiali, ha riportato diverse curiosità. E tra queste c’è quella che riguarda i doppi ex della partita. Ci sarebbe un solo calciatore ad aver vestito la maglia giallorossa e quella degli svizzeri: ovvero Seydou Doumbia. «Seydou Doumbia ha militato nellotra il 2008 e il 2010. Il centravanti ivoriano – classe 1987, oggi svincolato – è l’ad aver ...

I giovani ispanici della Roma per superare gli Young boys elvetici. Fonseca si affida alla Cantera spagnola di Trigoria guidata dalla stellina Villar stasera (ore 18,55) nel primo turno del girone A ...Questa sera la Roma affronterà lo Young Boys in terra svizzera, per l’esordio stagionale in Europa League. Il club giallorosso, attraverso i propri canali ufficiali, ha riportato diverse curiosità. E ...