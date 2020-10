Stefano Cucchi, oggi 11 anni dalla morte: quanta attesa per la verità (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stefano Cucchi, moriva ammazzato di botte, il 22 ottobre 2009 dalle guardie carcerarie. La sentenza, nel 2019. Stefano Cucchi (Fonte foto: web)Sono passati undici anni oggi, dalla morte di Stefano Cucchi, caso, quello della morte del giovane, diventanto suo malgrado famoso per tutti i misteri che lo hanno attorniato per ben dieci anni. Da quel 22 ottobre 2009, infatti, la verità su chi avesse ucciso il trentunenne è venuta fuori esattamente dieci anni dopo, nel 2019. Da sempre, la prognosi che aveva visto il giovane morire per cause naturali, indignavano il Paese e facevano urlare la richiesta di verità alla sorella, Ilaria. Le ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020), moriva ammazzato di botte, il 22 ottobre 2009 dalle guardie carcerarie. La sentenza, nel 2019.(Fonte foto: web)Sono passati undicidi, caso, quello delladel giovane, diventanto suo malgrado famoso per tutti i misteri che lo hanno attorniato per ben dieci. Da quel 22 ottobre 2009, infatti, la verità su chi avesse ucciso il trentunenne è venuta fuori esattamente diecidopo, nel 2019. Da sempre, la prognosi che aveva visto il giovane morire per cause naturali, indignavano il Paese e facevano urlare la richiesta di verità alla sorella, Ilaria. Le ...

chetempochefa : “Quello che ho portato avanti fino ad ora è una battaglia di civiltà, che non è servita solo a Stefano, ma anche a… - ferrazza : 11 anni fa Stefano Cucchi venne ucciso dallo Stato. Non finiremo mai di dire grazie alla sorella Ilaria, alla mamma… - repubblica : Ilaria Cucchi: 'Mentre i generali sfilano in udienza, 11 anni fa mio fratello Stefano moriva nell'indifferenza di t… - CletoEstense : RT @LuigiManconi1: Undici anni fa moriva Stefano Cucchi, dopo sei giorni di agonia. Per quella morte, condannati due carabinieri, in primo… - naomisaffair : RT @catlatorre: 'Mi dissero signora, stia tranquilla, domani suo figlio è a casa. Fu l'ultima volta che lo vidi. Quando Stefano morì non lo… -